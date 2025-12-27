Причиною стали неправдиві доповіді про ситуацію на позиціях, стверджують джерела журналістів.

Після стрімкої втрати міста Сіверськ на півночі Донецької області з посад усувають командирів 54-ї окремої механізованої та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони.

За даними видання, командира 54-ї бригади, полковника Олексія Коновала, вже звільнили з посади. Командир 10-ї бригади, полковник Володимир Потєшкін, наразі перебуває на лікуванні й, імовірно, буде звільнений після повернення до підрозділу.

Як з’ясувала УП, ключовою причиною кадрових рішень стали неправдиві доповіді командування обох бригад. Вони звітували про утримання позицій у своїх смугах відповідальності, на яких, за фактом, тривалий час не було особового складу.

Відео дня

Це стало очевидним під час швидкої втрати міста. Про захоплення Сіверська російська сторона заявила 12 грудня.

Роль 11 армійського корпусу

54-та та 10-та бригади перебували в оперативному підпорядкуванні 11 армійського корпусу, який, за інформацією УП, довіряв доповідям бригадного командування. Перевіряльні групи корпусу регулярно відвідували підрозділи, однак не виявляли розбіжностей між звітами та реальною ситуацією на фронті – проблеми системно приховувалися.

У результаті угруповання військ "Схід" відсторонило 11-й корпус і його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка, від управління ситуацією на Сіверському напрямку.

Нова тактична група та перевірки

На цьому напрямку створили тактичну групу "Соледар", яку очолив колишній комбриг 54-ї бригади, а нині командир навчального центру "Десна", бригадний генерал Денис Майстренко. Співрозмовники УП дають йому позитивні характеристики.

До 54-ї та 10-ї бригад уже прибули перевіряльні комісії. Загальну опіку над тактичною групою "Соледар" також узяв командувач угруповання військ "Схід" бригадний генерал Дмитро Братішко.

Втрата Сіверська - що відомо

За даними УП, російські війська скористалися густими туманами на Донеччині у листопаді–грудні 2025 року. Приблизно з другої половини листопада 54-та бригада почала втрачати здатність знищувати противника в обсягах, необхідних для стримування наступу.

Частина російських військових, за інформацією джерел, непомітно просочувалася вглиб міста та закріплювалася, що зрештою призвело до повної втрати Сіверська.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вийшли з населеного пункту Сіверськ у Донецькій області. У районі міста тривають важкі бої.

У Генштабі ЗСУ поділилися, що рішення було ухвалено для збереження життів воїнів і боєздатності підрозділів. Зазначається, що захисники під час боїв за Сіверськ виснажили ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: