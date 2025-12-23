Місто знаходиться під вогневим контролем українських військ.

Українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в районі міста точаться важкі бої. Ворог має відчутну перевагу в живій силі та техніці. Попри суттєві втрати, загарбники продовжують активні наступальні дії.

"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – сказано в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що за рахунок кількісної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах ворог мав просування. Водночас зазначається, що місто залишається під вогневим контролем українських воїнів.

"Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку", – резюмували у Генштабі.

Війна в Україні: важливі новини з фронту

Днями близько 100 російських окупантів зайшли до села Грабовське, що в Сумській області. Подробиці раптової атаки розкрив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, російські загарбники закріплюються в південній частині Грабовського, але їх звідти вибивають.

Тим часом на Покровському напрямку окупанти накопичили величезну кількість живої сили, розповів майор, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Володимир Назаренко. Ворог веде атаки дрібними піхотними штурмовими групами.

