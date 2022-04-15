Цей повітряний удар був завданий по Маріуполю.

Вперше з початку російської збройної агресії було нанесено бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Вперше з початку збройної агресії було нанесено бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 - цей повітряний удар завдано по місту Маріуполь", - наголосив він.

За його словами, противник продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на сході України, встановленні контролю над територіями Донецької та Луганської областей і забезпеченні так званого сухопутного коридору з територією тимчасово окупованого Криму.

"Наразі РФ завершує створення наступального угруповання у східній операційній зоні", - наголосив Мотузяник. За його словами, найбільшу активність російські окупанти проявляють у Слобожанському та Донецькому операційних районах.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі йдуть активні бої в районі меткомбінату і в портовій зоні.

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