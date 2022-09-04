Місцеві мешканці інформують, що з 6 ранку на вулицях стоять БТРи, танки окупантів, організовано оточення території, перевіряють документи, вивели чоловіків з будинків.

В Херсонській області окупанти зранку проводять "фільтраційні" заходи з виявлення учасників сил спротиву.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В Херсонській області окупанти зранку проводять так звані фільтраційні заходи. Таким чином, за інформацією Руху Опору Південь УДА, намагаються залякати місцевих мешканців та змусити їх видати рідних і близьких - учасників партизанського руху. Методички НКВС на московії не змінилися", - написав Братчук. Відео дня

Він оприлюднив повідомлення місцевих мешканців, які інформують, що з 6 ранку на вулицях стоять БТРи, танки окупантів, організовано оточення території, перевіряють документи, вивели чоловіків з будинків.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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