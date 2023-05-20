Там пояснили, що окупанти поширюють такі повідомлення, щоб деморалізувати українських військових.

У Міністерстві оборони України спростували російські фейки про нібито зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Генерал на місці та виконує свою роботу.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - наголосила вона.

За словами заступниці міністра, це типова інформаційна технологія окупантів, яка спрямована на деморалізацію української армії.

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"По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості", - пояснила вона.

Маляр додала, що росіяни поширюють цю дезінформацію саме зараз через досягнення піку напруги у Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих українських військових полегшать ситуацію для окупантів.

"Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - уточнила вона.

Російські фейки про війну

Протягом кількох останніх російські окупанти неодноразово поширювали фейкові повідомлення про ситуацію в Бахмуті та про нібито загибель українських командувачі.

Як раніше повідомляла Маляр, зокрема йшлося про командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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