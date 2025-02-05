Наразі невідомо, коли саме було ліквідовано спортсмена РФ.

У Курській області українські військові ліквідували титулованого російського спортсмена, а саме представника карате, дворазового чемпіона світу та чотириразового чемпіона Європи Олександра Рудя. Про це повідомляє видання Watchers.

Нині у соцмережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій немає точної інформації про дату, місце та обставини загибелі спортсмена. Швидше за все, про нього не пишуть через те, що окупанта було знищено на Курщині.

Олександр Рудь був дворазовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та багаторазовим чемпіоном РФ з шотокан карате-до. Крім того, у Росії йому присвоїли спортивний розряд "майстер спорту міжнародного класу".

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"Першу інформацію про ліквідацію Рудя Watchers вдалося віднайти у публікації від 14-го січня на сторінці завідувача кафедри фізичного виховання та здоров’я П’ятигорського медико-фармацевтичного інституту Анатолія Щьокіна", - зазначили у повідомленні.

За словами Щьокіна, Рудь був викладачем кафедри інституту та загинув на "СВО" (спеціальна воєнна операція - так у Росії називають війну в Україні - УНІАН).

"Також на сторінці Артьома Рудя у ВКонтакте (скоріше за все – брата Алєксандра) 21-го грудня 2024-го року з’явилася спільна світлина з каратистом. Текстового коментаря під світлиною не було. Але чорне сердечко та пісня одного з російських реперів під назвою "Брат", яка також була прикріплена до допису, наводить на думку, що Алєксандр міг бути ліквідований ще у минулому році", - підкреслили журналісти.

Водночас востаннє сторінка Олександра у соцмережі "ВКонтакте" була активною 29 листопада 2024 року. Тому у Watchers припустили, що його було ліквідовано близько з 20-х чисел листопада до 21 грудня.

Своєю чергою вже 2 лютого у Майкопі було проведено турнір, присвячений пам'яті окупанта. У коментарі до відео зі змагань росіяни вперше повідомили, що спортсмена було ліквідовано на території Курщини.

"Сьогоднішні змагання не були зовсім звичайними. У рік Захисника Вітчизни вони були присвячені пам’яті видатного спортсмена Адигеї з карате, майстра спорту міжнародної категорії, чемпіона світу (шотокан), неодноразового чемпіона Європи, Росії Олександра Рудя, який трагічно загинув, захищаючи нашу країну в Курській області. У залі були присутні батьки, дружина Олександра, його тренер та спортивні товариші", - підкреслили у дописі.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше видання Business Insider писало, що солдати КНДР атакували ЗСУ на Курщині, "як у фільмі про Другу світову війну". Зокрема один з українських військових розповів, що північнокорейські солдати, які прибули воювати на боці РФ, не мали належної підготовки для участі у бойових діях і використовувалися росіянами як "гарматне м'ясо".

Водночас стало відомо, що на Курщині у росіян поменшало бронетехніки. Однак російське командування все одно продовжує спроби витіснити Сили оборони з Курської області.

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