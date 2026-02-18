Постачальники смерті: виявлено 160 компаній, що закупають західні військові компоненти для РФ

У 2024 році близько десяти тисяч російських компаній стали імпортерами санкційної продукції на загальну суму понад 22 млрд. доларів.

Експерти виявили непідсанкційні російські компанії, які закупають комплектуючі та обладнання для потреб військово-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє The Insider, який є автором дослідження.

Отримавши дані про операції на внутрішньому ринку РФ та порівнявши їх з митними даними, експерти з’ясували, які учасники зовнішньоторговельної діяльності укладали угоди з провідними підприємствами ВПК у 2024 році.

Загалом у позаминулому році близько десяти тисяч російських компаній стали імпортерами санкційної продукції на загальну суму понад 22 млрд доларів.

З них понад дві тисячі компаній виявилися контрагентами провідних підприємств ВПК. За наявними даними, ці контрагенти виконали прямі поставки для провідних компаній ВПК на суму понад 80 млрд рублів (близько 1 млрд доларів).

Загальний обсяг санкційних товарів, завезених у Росію контрагентами оборонної промисловості становив понад 5 млрд доларів (враховано лише постачання вартістю понад 20 тис. доларів). Втім, не вся продукція обов'язково споживається ВПК - значна частина користується попитом і в цивільному секторі.

Значну частину санкційних компонентів не можна замінити аналогами, так що їхня відсутність стала б критичною для оборонної промисловості РФ.

Так, японські установки для лазерного плазмохімічного травлення SMC Corporation затребувані у російській електроніці, яку виробляють у Зеленограді та встановлюють у військові вироби.

Таку установку у 2024 році АТ "Контракт Холдинг" завезло для відомого виробника російських мікросхем АТ "Мікрон", армійського постачальника, який перебуває під санкціями.

Загалом компанії-імпортери, які торгували з російським ВПК, можна розбити на чотири групи:

Старі заводи-виробники оборонної продукції;

Промислові гіганти, що виробляють великотоннажну продукцію;

Підприємства-суміжники, що виробляють в РФ окремі важливі вузли;

Підприємства-перепродавці (посередники).

Найчисленніша група перепродавців - постачальники металообробних верстатів та запчастин для них. До них відносяться, зокрема, "Уніматик", "Амека", "Компанія Промарсенал", АТ "Росмарк-Сталь", "Союз Інжиніринг", "Іпр Обладнання", "МТ Машинери", "СТС Технологія", "Грант-Трейд" та "Інкор".

Серед перепродавців електроніки, плат, мікросхем, радіодеталей, роз'ємів, телекомунікаційного обладнання та систем автоматизації промисловості були виявлені компанії "Трімікс", "Юнісервіс", "Радіофід Системи" та "Бі Пітрон".

Перепродавці ввозять не лише китайську техніку. Лідером серед "західних" торгових марок традиційно залишається японська Tsugami, що випускає верстати. Серед країн походження, окрім Японії, лідирують Тайвань, Корея та Швейцарія.

Західні країни лише частково внесли до списків санкцій найбільших за обсягом угод з оборонною промисловістю імпортерів-перепродавців. Середні та дрібні за обсягом угод із ВПК перепродавці переважно взагалі не під санкціями.

Тому якщо одночасно включити їх санкційні у списки, це може серйозно вдарити по військовому виробництву РФ.

Раніше УНІАН писав, що російська оборонна промисловість не впоралася з виконанням завдання уряду зі створення власного виробництва мікросхем для криптографічного захисту інформації військового призначення.

Повідомлялося, що Міністерство промисловості та торгівлі РФ наклало штраф понад 800 тис. доларів на концерн "Автоматика", який мав налагодити виробництво мікросхем, але не зміг виконати поставлене завдання.

Також стало відомо, що Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва у 2025 році зазнав чистого збитку понад 5 млрд рублів (приблизно 65 млн. доларів) порівняно з прибутком у 1,19 млрд рублів (15 млн. доларів) у 2024 році.

