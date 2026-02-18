Українці не отримають автоматичного дозволу залишитись в ЄС після війни, - єврочиновниця

Кожна країна ухвалюватиме рішення самостійно, але на рівні ЄС єдиного правила не буде.

Роки проживання українців під спеціальним режимом тимчасового захисту в Європі не будуть автоматичною підставою для отримання довгострокового дозволу на проживання в ЄС після закінчення війни. Однак держави-члени можуть врахувати ці роки для національних дозволів. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповіла спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.

Вона пояснила, що в більшості країн ЄС після п’яти років легального перебування іноземець може отримати довгостроковий дозвіл на проживання, який вже не буде залежати від наявності робочої візи чи інших обставин. Однак для українців під тимчасовим захистом цей шлях не є автоматичним.

За словами Йоганссон, країни-члени ЄС не схотіли створювати спільний закон про дозвіл на проживання для українців після завершення режиму тимчасового захисту. Однак деякі країни ЄС все ж хочуть, аби українці залишилися у них після завершення тимчасового захисту, і вже зараз готують відповідні зміни до власних законів.

"Як-от Польща, яка нещодавно оголосила комплексне рішення, де передбачено переведення 900 тисяч українців на польські дозволи на проживання. Цей процес триває майже в усіх державах-членах", – сказала єврочиновниця.

Українські біженці в ЄС

Як писав УНІАН, торік Європейський Союз підготував рекомендації для країн-членів про завершення дії статусу тимчасового захисту для українців після закінчення війни, оскільки цей захист має тимчасовий характер і діє лише під час збройного конфлікту.

Європейські уряди планують створити механізми, які дозволять українцям отримати більш передбачувані політичні статуси – наприклад, перейти на інший дозвіл на проживання або повернутися додому з підтримкою, про що домовлялися з українською стороною.

Поки війна триває, тимчасовий захист діє, і його продовжено до березня 2027 року, проте в майбутньому це питання потребуватиме координації між ЄС та Україною щодо правового становища українців за кордоном.

