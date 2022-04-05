Уламками пошкодило лінії електропередачі.

На півночі Полтавської області українські військові збили дві російські ракети.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - зазначив він.

За словами Луніна, ремонтники вже виїхали на місце, сьогодні планують відновити електропостачання.

Раніше ворог атакував Одесу з повітря, в місті пожежі. Частина ракет збита ППО. В оперативному командуванні "Південь" рекомендують закрити вікна і не заважати працювати відповідним службам.

Нещодавно українські захисники вперше використовували потужні ворожі важкі вогнеметні системи "Солнцепек" проти рашистів.

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