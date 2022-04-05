На півночі Полтавської області українські військові збили дві російські ракети.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - зазначив він.
За словами Луніна, ремонтники вже виїхали на місце, сьогодні планують відновити електропостачання.
Раніше ворог атакував Одесу з повітря, в місті пожежі. Частина ракет збита ППО. В оперативному командуванні "Південь" рекомендують закрити вікна і не заважати працювати відповідним службам.
Нещодавно українські захисники вперше використовували потужні ворожі важкі вогнеметні системи "Солнцепек" проти рашистів.