Полювали два екіпажі FPV: ЗСУ знищили рідкісний російський дрон 'Мерлін' (відео)

Цей ворожий дрон може проводити в небі 10 годин.

Зенітники і пілоти 63 окремої механізованої бригади Збройних сил України уразили російський експериментальний розвідувальний дрон Мерлін-ВР. Про це повідомляє "Хортицький вітер" у Telegram-каналі.

При цьому зазначається, що ця "рідкісна пташка" може підніматися в небо аж на 5 км. І проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і ZALA.

"Цікаво, що за цим експериментальним розвідувальним Мерліном, полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі", - сказано в повідомленні.

При цьому показали відео полювання на російський дрон і його збиття.

Мерлін-ВР - що відомо про російський дрон на фронті

Як повідомляв УНІАН, днями бійці бригади "Рубіж" збили також "унікальний" російський дрон "Мерлін-ВР".

Бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначав, що оператори БпЛА ЗСУ продовжують руйнувати міфи про "непереможність" російської техніки, зокрема, розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Він додав, що,за заявами окупантів, він мав стати "технологічним проривом" завдяки безшумності, сучасній апаратурі стеження та великій дальності польоту, але навіть такі інновації не вберегли дрона-розвідника від удару українських FPV".

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