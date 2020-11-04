Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Минулої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

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Як повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.

30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

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Автор: Андрій Василюк