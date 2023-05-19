Юрій Ігнат зазначив, що Patriot складається з декількох компонентів, які не знаходяться поруч.

Знищивши систему протиповітряної оборони Patriot не так просто, як заявляють в Російській Федерації. Пошкоджена установка вже пройшла ремонтні роботи та відновила свою роботу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot складається з декількох компонентів, які не розташовуються поруч, тому знищити установку дуже складно.

"Комплекс система, батарея або дивізіон - це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, які один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджено по різних локаціях", - пояснив військовий в ефірі телемарафону.

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За його словами, росіяни спеціально розпустили фейк про знищення Patriot, щоб показати "потужність" своєї зброї.

"Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді може попсувати з боку, але, я думаю, все вже працює і Patriot буде захищати і далі нас. Хочемо більше цих систем", - підсумував Ігнат.

Заяви про знищення Patriot - що відомо

У ніч на 16 травня росіяни вдарили по Києву ракетами "Кинджал", які в Москві назвають гіперзвуковими. Всього випустили шість ракет. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що всі ракети збили силами української ППО.

У свою чергу в Росії радісно відзвітували про знищення нібито одразу п'яти установок Patriot. Водночас західні ЗМІ повідомили, що пошкоджений лише один комплекс, але незначно.

18 травня речник Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що постраждалий ЗРК Patriot вже відремонтовано і знову повністю в робочому стані.

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