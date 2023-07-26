За його словами, Україна перебуває на постійному зв’язку з Бундесвером й обмінюється досвідом та отримує поради.

У керівництва Бундесверу "на стратегічному рівні" немає зауважень до того, як діють і проводять контрнаступ ЗСУ.

Про це сказав посол України в Німеччині Олексій Макєєв у коментарі "Укрінформу". "Ми звертаємося до німецьких партнерів з проханням проводити так званий After Action Review – це процедура, яка проводиться після операцій, після кожного дня навчань, що було зроблено правильно, що ні", - пояснив український дипломат. Він уточнив, що ця процедура проводиться як на тактичному, так і стратегічному рівні та є частиною підготовки ЗСУ.

Макєєв уточнив, що "на стратегічному рівні немає жодного незадоволення тими чи іншими діями ЗСУ".

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За його словами, Україна перебуває на постійному зв’язку з Бундесвером й обмінюється досвідом та отримує поради. Посол додав, що Україна дуже цінує поради щодо того, що і як треба робити.

Також посол уточнив, що у Берліні розуміють ситуацію з недостатньою кількістю озброєння для ЗСУ, зокрема бронетехніки, систем ППО та літаків.

Контрнаступ ЗСУ

Видання Bild раніше опублікувало дані про те, що Бундесвер видав секретний документ з критичними оцінками використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни.

При цьому західні партнери України вже не раз озвучували причину повільного просування контрнаступу і свої позитивні оцінки дій ЗСУ.

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