Існує загроза застосування БПЛА у низці областей.

Цієї ночі в Сумах російський дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у автомобільну стоянку біля багатоповерхових будинків.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі в.о. міського голови Артем Кобзар, внаслідок "прильоту" в будинках вибито вікна, пошкоджено дуже багато автівок. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та медики "швидкої".

Згідно з останньою інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, ударні дрони окупантів фіксують на Хесонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Декілька БПЛА заходили в повітряний простір Білорусі. Також згодом додалася загроза застосування дронів для Одеської області.

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Оновлено о 00:05: У Полтаві чули вибух, повідомляє Суспільне.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували країну 151-м ударним дроном типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. 70 з них збила ППО, ще 74 імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок цієї атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Раніше повідомлялося, що нова модифікація дрона-камікадзе "Shahed" має збільшену бойову частину та містить шрапнелль.

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