На Очаків летить швидкісна ціль.

Вночі у середу, 30 липня, Україна вкотре перебуває під ударом російських ударних дронів типу "Shahed", їх помічають у низці регіонів.

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Оновлено о 00:25: Дрони рухаються на Павлоград зі сходу та заходу, а на Очаків летить ще одна швидкісна ціль.

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Оновлено о 00:19: Військові бачать БПЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний. Жителів Павлограда та району просять перебувати в укриттях.

Також Повітряні сили пишуть про швидкісну ціль на Очаків. Є ракетна загроза для Миколаївщини та Херсонщини.

Станом на 00:15 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Після опівночі додалася загроза застосування ударних дронів для Вишгородського району Київської області. Крім того, у напрямку Харкова зі сходу також фіксують БПЛА.

Близько 23:50 у Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про російські безпілотні літальні апарати на межі Дніпропетровської та Полтавської областей (північний курс), сході Чернігівщини (південно-західний), північніше н.п. Терни Сумської області (південний) та на північному заході Харківщини (південно-західний).

Нічна атака росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 липня окупаційна армія запустила по країні дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області та окупованого Криму, а також 37 дронів різних типів.

Вибухи чули у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Вранці стало відомо про значні руйнунування у пологовому та терапевтичному відділеннях місцевої лікарні.

Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них - 23-річна вагітна дівчина. Постраждали ще 22 людей, зокрема й 10 медичних працівників.

Повітряні сили повідомили, що під час нічної атаки зафіксували влучання п'яти дронів та двох ракет у трьох локаціях. Ще на двох впали уламки.

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