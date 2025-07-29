Пошкоджені й інші медзаклади міста, школи та садочок, загалом понівечені майже півсотні будинків.

У Кам’янському Дніпропетровської області через удар окупантів по пологовому та терапевтичному відділеннях місцевої лікарні загинули троє людей, серед них 23-річна вагітна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі. За його інформацією, наслідки нічного ракетного удару зараз ліквідують.

"Триває обстеження пологового і терапевтичного відділень, які зазнали уражень. Фахівці визначать, наскільки суттєві руйнування. Окрім приміщень, пошкоджене й обладнання, знищені запаси препаратів. Тож поки пацієнтів перевели до інших лікарень", - повідомив Лисак.

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Також, за його словами, вікна побиті й ще у двох медзакладах. Пошкоджені школи та садочок. Понівечені майже півсотні будинків. Їх власникам видають будівельні матеріали для швидкого ремонту.

Нічний удар по Україні

Росія вночі вдарила по Україні дронами та балістикою. Повітряна тривога була оголошена у низці областей України, зокрема й у Дніпропетровській. У мережі повідомлялось про два вибухи, які чули у місті Кам'янське. Telegram-канал "Николаевский Ванек" писав про пуски балістичних ракет по місту, їх міг коригувати розвідувальний дрон.

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