Українські бомбардувальники та штурмовики завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

За минулу добу українські повітряні сили збили один ворожий літак, чотири безпілотника окупантів та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів.

Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

"Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети. По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація", - додали у командуванні.

Крім того, бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Вас також можуть зацікавити новини: