В ЗСУ детально пояснили, чому було ухвалене рішення про вихід з Лисичанська.

У РФ серйозна перевага в чисельності піхоти та артилерії і снарядів до неї. Тому з метою збереження життя українських військових було вирішено покинути Лисичанськ.

Про це повідомили у Збройних силах України (ЗСУ).

"Багато хто може побачити в цьому зраду. Але, варто розуміти реальний стан справ. У РФ серйозна перевага в чисельності піхоти та в артилерії. А головне снарядів до неї. Ми бережемо наших воїнів, і не робимо як Росія, яка закидує м’ясом кожний напрямок на смерть", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ пояснили, що після того, як окупанти взяли під контроль Золотарівку, майже замкнулося кільце. "І якби наші воїни звідти не вийшли, повторився б Іловайськ. А так, ми зберегли техніку, і головне - життя наших воїнів. Тому зрозумійте це", - закликали в ЗСУ.

"P.S. А ті, хто шукає зраду - може піти на росканали і там можете разом порадіти. Але радіти прийдеться недовго", - підсумували в ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ заявили, що після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

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