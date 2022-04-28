Микола Олещук наголосив, що війна з РФ закінчиться не скоро, зброя українцям необхідна вже сьогодні.

Українським бійцям для "закриття неба" необхідні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії й винищувачі.

Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив у відеозверненні, розміщеному у Facebook.

Він зазначив, що Україна вдячна усьому світу за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на державу-терориста, військово-технічну допомогу – зброю, яка уже нищить техніку окупантів.

"Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повітряні сили самотужки закрили небо над Україною, одних ПЗРК Stinger та Starstreak, наданих партнерами, недостатньо. Це переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей - таких як вертольоти", - наголосив Олещук.

Він наголосив, що збивати такими ПЗРК літаки окупантів, які скидають бомби на українські міста, з 8-ми і більше кілометрів, неможливо.

"Нам потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору. А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави", - підкреслив Олещук.

При цьому він додав, що Україна також дуже хотіла б отримати на будь-яких умовах технологічну та ефективну військову техніку західного виробництва.

"Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні", - підкреслив Олещук.

Як відомо, Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, у той час як Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО.

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