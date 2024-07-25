За словами Якуба Григеля, замість того, щоб залишати Київ, Вашингтон повинен дати йому інструменти для перемоги.

Щоб зупинити безстрокові витрати США та зберегти незалежність і безпеку України, Сполучені Штати та їхні союзники повинні дати Києву останній серйозний шанс на перемогу, визначену не як повернення до кордонів України 2013 року (як хотів би Київ), а як стійке відновлення своїх кордонів 2021 року. Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише професор політології в Католицькому університеті Америки Якуб Григель.

За його словами, війну потрібно закінчити - і закінчити швидко.

"Відповідь полягає не в тому, щоб припинити всю допомогу США чи поспішити з однобокою угодою з президентом Росії Володимиром Путіним. Сполучені Штати все ще можуть вибратися з невиправданої ситуації, а також уникнути перемоги Росії", - вважає експерт. Відео дня

Він переконаний, що Вашингтон та його союзники повинні суттєво та швидко покращити військову позицію України за допомогою значного вливання зброї — і не встановлювати обмежень на її використання.

"Найреалістичніший шанс для миру з’явиться, якщо українські війська зможуть розпочати рішучий поштовх, який відправить російські сили назад за межі, які були до 2022 року", - зазначає Григель.

Він підкреслює, що нинішня стратегія адміністрації президента США Джо Байдена є неприйнятною як для Сполучених Штатів, так і для України.

"Бряцання Путіним ядерною зброєю настільки налякало американських і європейських чиновників, що навіть якщо вони заявляють, що прагнуть перемоги України, на практиці вони надають Києву лише достатню підтримку, щоб він не впав під натиском Росії. ... Тривала війна на виснаження, швидше за все, закінчиться розпадом України. ... Політика, спрямована головним чином на уникнення ескалації, не врятує Україну і не стабілізує східний кордон Європи. Натомість наступному президенту США настав час вжити рішучих дій", - резюмує політолог.

Допомога США Україні - останні новини

Україна отримає грант від США на соцвиплати та зарплати. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти у розмірі 3,9 млрд доларів надійдуть через структури Світового банку.

Глава уряду уточнив, що ці гроші будуть спрямовані на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

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