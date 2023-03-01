"Кухар Путіна" попросив обмежити коло осіб, на яких поширюється нові поправки.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин пішов на уклін до спікера Державної Думи РФ В'ячеслава Володіна. Він попросив обмежити коло осіб, на яких поширюється нові поправки про покарання за "дискредитацію" учасників війни проти України.

"Кухар Путіна" попросив виключити зі списку вищий командний склад російського Міноборони і добровольчих загонів.

"Це необхідно для забезпечення гласного і відповідального виконання ними своїх повноважень. В іншому випадку будь-яка публічна і конструктивна критика їх дій зможе спричинити притягнення до відповідальності", - йдеться в повідомленні Пригожина в його Telegram-каналу.

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ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Найманці - "вагнерівці" з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну використовуються для вбивств українців. При цьому їх ватажок заявив, що "вагнерівці" не планують йти з Бахмута, показавши гору трупів своїх найманців.

Пізніше в Держдепі США заявили, що Китай допомагає "Вагнеру" воювати в Україні ,зокрема постачає супутникові знімки.

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