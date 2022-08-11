Російські окупанти планують влаштувати показове судилище над військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, тобто на День Незалежності України. За допомогою цих дій вони хочуть залякати бійців ЗСУ або ж показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог на фронті.
Такою інформацією поділився мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в четвер, 11 серпня.
"Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть де-небудь на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш в Маріуполі", — повідомив Бойченко.
За словами міського голови, окупанти прагнуть організувати судилище 24 серпня. Однак в якості альтернатив розглядаються і інші символічні дати.
"Нашу перлину (камерна філармонія — УНІАН), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя", — додав Бойченко.
Мер вважає, що своїми діями рашисти переслідують одну з двох цілей: або показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог, або залякати українських захисників, які воюють на фронті.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.
За даними Головного управління розвідки, таким способом ворог прагне посилити моральний тиск не полонених солдатів і залякати мирних громадян України. Сім'ї захисників "Азовсталі" вже звернулися в ООН з вимогою перешкодити незаконному "трибуналу".
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