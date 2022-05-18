На даний момент ситуація на кордоні з Молдовою контрольована.

У Державній прикордонній службі не виключають, що Росія може використати молдавський регіон Придністров'я для посилення агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив на брифінгу.

Речник додав, що обстановка на кордоні з Молдовою, на придністровському сегменті залишається напруженою, але суттєво останнім часом не змінилась.

"На щастя, на лінії кордону ми не фіксуємо спроб нагнітання ситуації або ж спроб прориву кордону. Звісно, що навколо території Придністров'я дуже багато інформації, особливо, яка може мати спекулятивний характер. Зазначу, що неодноразово намагалися звинуватити Україну у тому, що йдуть якісь обстріли території Придністров'я. З нашого боку зазначу, що це не так, і Україна не веде агресивні дії", - сказав Демченко.

Він підкреслив, що Україна лише обороняється.

"Ми не виключаємо, що цей напрямок Росія у якийсь момент може використати для нарощення своєї агресії проти нашої держави, однак на даний момент ситуація контрольована", - наголосив речник.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці вибухи назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю.

За даними ГУР, окупанти намагаються створювати видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

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