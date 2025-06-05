Півненко риторично відповів, чому навчальні центри не можна перенести під землю.

За недотримання безпекових розпоряджень у навчальних центрах повинні бути покарані винні, і ховати від відповідальності нікого не збираються. Про це в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук сказав Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України.

Відповідаючи на запитання, чому в пріоритеті у ворога навчальні центри, він зауважив, що щотижня вони отримують розпорядження Головнокомандувача про збереження особового складу.

"На основі цього розпорядження ми робимо свої розпорядження. Ми робимо додаткові інструкції, алгоритми дій. Постійно встановлюємо гучномовці. Я вже встановлюю камери на кожному мінімальному військовому стрільбищі. Для того, щоб я все контролював", - наголосив Півненко.

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Він додав, що є люди, які роблять помилки.

"Вони там вже загралися, не було прильотів, думають, що нічого не буде. "Та тривога - хай вона там собі й буде, та тривога". Командири різних рівнів. За це вони понесуть відповідне покарання", - сказав командувач.

Півненко зауважив, що проводяться відповідні службові розслідування, знімаються військові звання, людей відсторонюють від посад, застосовуються обмеження в службі.

"Потім документи ми відправляємо до правоохоронних органів. Для того, щоб вони надали правову оцінку. Тобто, достатньо цих впроваджень до цих людей від Національної гвардії чи можна там відкрити кримінальну відповідальність? Тобто ми це робимо", - підкреслив він.

Командувач зазначив, що вони "не сидять на місці". Півненко сказав:

"І не думайте, що ми сидимо і так: "А давайте того приховаємо". Кого ховати? Для чого ховати? Він вивів людей, ходили вони строєм чи ще щось робили. Прилетіла ракета: людині відірвало руки, загинув отой… А рідним що пояснювати?"

Він додав, що постійно спілкується з родичами зниклих безвісти, полонених та загиблих.

"І всі ставлять постійно мені запитання. Тому я не буду діяти поважливо до тих людей, які просто порушують мої ж розпорядження", - підкреслив командувач.

На запитання щодо того, чому навчальні центри не перенесуть під землю, Півненко зауважив:

"Підготовку танкістів теж під землю забрати чи що? А підготовку БПЛА?.. Яке під землю? Є тир окремий - можна перенести. Для невеличкого підрозділу".

Прильоти по навчальних центрах - деталі

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Росія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України, в результаті чого 12 людей загинули та понад 60 зазнали поранень.

4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ у Полтавській області. Унаслідок удару по навчальному полігону двоє поранених військовослужбовців померли в лікарні.

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