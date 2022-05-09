"Приліт" був у центральну частину міста, про постраждалих поки що не повідомляється.

Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська. Ступінь пошкоджень з'ясовується.

Про це повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт в центральну частину Слов'янська. Ступінь пошкодження зараз з'ясовуємо", - написав він.

Лях закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також він нагадав про те, що фото та відео результатів ворожих обстрілів публікувати неможна, адже так мирні мешканці можуть ненавмисно коригувати вогонь окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти готуються до наступу в напрямку Сіверська, Словʼянська, Лисичанська та Авдіївки. Противник наростив вогневий вплив та намагається прорвати оборону українських захисників.

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