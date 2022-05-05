Незаконний призов жителів тимчасово окупованого півострова триває.

У Криму триває чергова незаконна призовна кампанія.

Як повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, призваних в армію РФ жителів окупованого Криму відправлять на війну проти України.

На території тимчасово окупованого півострова триває чергова, 15-та, незаконна призовна кампанія.

Правоохоронці повідомляють, що призовники (в основному громадяни України) будуть змушені безпосередньо брати участь у війні Росії проти України.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в окупованому Криму російські військові патрулі примусово доставляють призовників до пунктів збору замість видачі повісток. Крім того, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з території півострова.

Призов до російської армії громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, є порушенням Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.

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