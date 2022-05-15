Температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 000 градусів за Цельсієм, їх застосовують для створення масової пожежі.

У зв'язку з інформацією про застосування ворогом заборонених запальних снарядів проти захисників Маріуполя з "Азовсталі" відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"14 травня 2022 року збройними силами РФ в черговий раз здійснено атаки на захисників міста Маріуполя, які утримують позиції на території ПрАТ "МК "Азовсталь". Згідно з даними з відкритих джерел, загарбники застосовують запальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 тисячі градусів за Цельсієм і вони призначені для поразки живої сили та техніки противника шляхом створення масових вогнищ пожежі.

Ситуація на "Азовсталі":

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти наносять ракетно-бомбові удари по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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