За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота.

Прокуратура розслідує викрадення військовими Російської Федерації національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя", - наголошується у дописі.

Так, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на 9 травня РФ завезла в Мелітополь тисячі людей з Криму і Луганська.

Вас також можуть зацікавити новини: