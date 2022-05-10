Жителі стикаються з асортиментом продуктів за неприйнятними цінами.

Мер окупованого російськими силами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що найголовнішим проблемним питанням для жителів міста зараз є дефіцит продуктів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Жителі стикаються з дефіцитом продуктів, ті продукти, які є, – за зовсім неприйнятними цінами. Жителі стикаються з безробіттям, яке на окупованій території перевищує 80%, і жителі стикаються з тим, що зовсім небезпечно сьогодні перебувати на окупованих територіях", – зазначив Федоров.

Разом із цим він стверджує, що всі гарантовані виплати й обов’язки, які має держава Україна перед жителями, в тому числі окупованих територій, виконуються.

"І виплата пенсій, і виплата заробітних плат державним службовцям та вчителям, лікарям, все виконується в повному обсязі, бо це потрібно за чинним законодавством. Є проблема з виплатою пенсій в готівковій формі, але також є можливість для тих, хто отримував пенсію готівкою, отримувати її безготівково та переводити на картки родичів", – додав мер.

За словами Федорова, з Мелітополя, який від 25 лютого перебуває під контролем військ РФ, вже виїхали понад 60% жителів.

Раніше повідомлялося, що російські військові селяться у квартирах жителів Мелітополя, які виїхали з міста. Окупанти відбирають в українців автомобілі.

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