За словами Вікрама Міттала, 10 000 дистанційних протиброньових мінних систем RAAMS нададуть Україні "вирішальний потенціал".

У той час як безпілотники, радіоелектронна боротьба та артилерія відігравали значну роль протягом російсько-української війни, багато результатів на полі битви вирішувала інша технологія: міни. Про це у статті для Forbes пише доцент кафедри системної інженерії Військової академії США Вікрам Міттал.

За його словами, оскільки західні боєприпаси починають надходити на українські лінії фронту, 10 000 дистанційних протиброньових мінних систем (RAAMS), які входять до нещодавнього американського пакету допомоги, поповнять українські запаси артилерійських мін.

"Ці системи надходять у критичний момент, коли російські сили просуваються в Харківській, Луганській та Донецькій областях. RAAMS надасть Україні вирішальний потенціал, оскільки вони намагатимуться відбити цей оновлений російський наступ", - вважає експерт. Відео дня

Він зазначає, що кожен снаряд RAAMS містить дев’ять протитанкових мін M718 або M741 у 155-мм артилерійському снаряді. Після пострілу RAAMS "розсіює" ці міни на визначеній території. При цьому, маючи радіус дії до 17 кілометрів, система дозволяє розгортати мінне поле на великій відстані. А після попадання на землю міни активуються та призначені для виведення з ладу бронетехніки, націлюючись на її вразливу ходову частину.

"Війна перебуває на критичному етапі, і поточний російський наступ має потенціал для досягнення значних успіхів. Отже, українці повинні стримати цей наступ, щоб не втратити значну частину своєї країни. Нещодавній пакет допомоги від Сполучених Штатів надходить саме вчасно, щоб підтримати зусилля України. Зокрема, 10 000 RAAMS матимуть негайний вплив на поле бою", - резюмує експерт.

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При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.

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