Йдеться про три літаки та вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів та чотири крилаті ракети.

Протягом доби 9 квітня українська протиповітряна оборона вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Так, 9 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ було уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Йдеться про три літаки та вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів та чотири крилаті ракети.

"Інформація уточнюється", - зауважили у Повітряних силах.

Також зауважується, що авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою, випари якої вітром віднесло у бік кордону з РФ.

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