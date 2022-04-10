Протягом доби 9 квітня українська протиповітряна оборона вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.
Так, 9 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ було уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.
Йдеться про три літаки та вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів та чотири крилаті ракети.
"Інформація уточнюється", - зауважили у Повітряних силах.
Також зауважується, що авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою, випари якої вітром віднесло у бік кордону з РФ.