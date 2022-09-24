У будь-який час дня і ночі українські бійці захищають українців від атак із повітря, нищать ворога і наближають перемогу, наголосили у Міноборони.

ПЗРК "Ігла" в умілих руках здатен приземлити ворожий літак і навіть збити ракету, - переконаний Микола – стрілець-зенітник зенітної ракетної бригади. Служить воїн у Київській зенітній ракетній бригаді вже понад 10 років. За цей час пройшов кілька навчань у тренувальних центрах, тож свою зброю знає досконало. Нині він разом із побратимами виконує бойові завдання у складі мобільної вогневої групи.

Історію захисника українського неба розказали на сторінці у Facebook Міноборони України.

"Ми захищаємо наш повітряний простір від ворожих літаків, вертольотів і крилатих ракет. Ми – останній рубіж протиповітряної оборони. Збиваємо, коли зенітні ракетні комплекси не бачать чи не можуть вразити ціль. Обороняємо Київ. Головне, щоб не долетіло до міста, до наших мирних громадян. Я, до речі, місцевий. Родом із села неподалік. Поставили нині сюди на позиції, то навіть хату видно, дім свій, сім’ю прикриваю", - розповідає захисник.

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Микола додає, що ПЗРК "Ігла" – ефективна зброя, здатна ліквідувати ворожий літак і навіть збити ракету.

"Коли надходить сигнал повітряної небезпеки – у нас є 3 хвилини, аби одягти екіпірування, схопити ПЗРК і зайняти свої позиції. Потім – спостерігаємо і очікуємо на свій шанс завалити ворожу ціль. Та зазвичай до нас уже нічого не долітає. Наші хлопці з бригади на С-300 все збивають далеко на підльотах", - ділиться воїн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські десантники збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгненняУкраїна відправила на брухт 220 ворожих гелікоптерів. Крім цього, ворог втратив 255 літаків. Також окупанти десь "загубили" 956 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Довідка УНІАН. ПЗРК "Ігла" (індекс ГРАУ – 9К38, за класифікацією МО США і НАТО – SA-18 Grouse (англ. Шотландська куріпка)) – переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків противника на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Комплекс прийнятий на озброєння в 1983 році.

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