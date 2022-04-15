Росіяни пошкодили у Василівці кілька житлових будинків та будівлі у приватному секторі, депо на залізничній станції та зруйнували магазин.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу російських окупантів загинула одна особа, п'ятеро отримали поранення.

Як припустив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф’єв, позиції збройних сил РФ, з яких здійснили обстріл розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське.

"У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка... було пошкоджено кілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана "колхозка"), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, 5 отримали поранення", - повідомив він.

Зазначається, що окупанти планують сьогодні відправити представників своїх ЗМІ у Василівку, щоб вони зняли для російського телебачення пропагандистські матеріали щодо дискредитації Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що ситуація в Запорізькій області з початку війни - важка, росіяни регулярно обстрілюють міста, а в окупованих містах створюють комендатури та пошірюють пропаганду.

Вас також можуть зацікавити новини: