Інцидент стався біля українського кордону.

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. Він вказав, що біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, інцидент стався в Шебекинському міському окрузі. Він вказав, що ніхто не постраждав і не загинув, але зруйновано залізничне полотно.

При цьому Гладков запевнив, що дана гілка нібито використовувалася для рейкового автобуса Бєлгород - Нежеголь. На місці інциденту працює слідча група.

Також в мережі опублікували фото з місця події, на яких видно, що зруйнована одна з плит залізничного моста.

Варто відзначити, що Шебекіно знаходиться біля кордону з Україною – з іншого боку розташоване місто Вовчанськ Харківської області.

Вибухи в Бєлгороді: що відомо

30 березня та 1 квітня в Бєлгороді пройшла серія вибухів на складах боєприпасів і нафтобазі.

Як передає британська розвідка, ймовірна втрата запасів палива та боєприпасів з цих складів створить короткострокову додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюжки Росії.

Особливо може постраждати забезпечення російських військ, що оточили Харків (60 км від Бєлгорода).

2 квітня слідком РФ почав кримінальне провадження за фактом пожежі на Бєлгородській нафтобазі. Російські слідчі стверджують, що два бойових вертольоти незаконно вдерлися з території України в повітряний простір РФ, здійснили не менше 4 авіаударів по нафтобазі Бєлгорода.

При цьому аналітики з Conflict Intelligence Team з'ясували, що снаряд, що потрапив в нафтобазу, був випущений з боку Росії.

3 квітня в Томарівці Бєлгородської області прогриміли ще два вибухи з подальшим падінням уламків.

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