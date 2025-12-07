Там зазначили, що окупанти цілились по об'єктах критичної інфраструктури України.

У ніч на 7 грудня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили в Повітряних силах. Зазначається, що з 246 засобів повітряного нападу ворога збито та подавлено 179 цілей.

Зафіксовано влучання 65 ударних БПЛА на 14 локаціях.

В Повітряних силах зазначають, що окупанти запустили по країні 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Зокрема, БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) запущені із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим (близько 150 із них – "Шахеди"). При цьому 175 ворожих БПЛА збито/ подавлено.

Також ворог вдарив 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Тамбовська область РФ), з яких дві збито/подавлено;

2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська область РФ), обидві збито/подавлено.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що вночі окупанти завдали комбінованого удару по області. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, внаслідок чого було пошкоджено технічне обладнання.

Він зазначив, що також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.Там обійшлось без поранених.

Когут наголосив, що через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади.

