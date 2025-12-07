За даними голови ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах.

Російські окупанти масовано атакували Полтавську область ракетами й дронами. Під ударом були кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут. "Вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання", - деталізував він.

За даними голови ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Відео дня

Удар по Полтавщині

На початку вересня росіяни атакували Полтавську область та завдали удару по мосту через Дніпро в Кременчуці, внаслідок чого він був перекритий. Тоді повідомлялось, що в самому місті пролунали десятки вибухів.

Тоді "Укрзалізниця" підтверджувала пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар у ніч на 7 вересня і попереджала про зміну маршруту низки поїздів.

Вас також можуть зацікавити новини: