Кілька десятків людей отримали поранення унаслідок удару Росії.

В результаті ракетного обстрілу ЗС РФ центру Вінниці, за останніми даними, загинули 20 осіб, серед них троє дітей.

Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них - троє дітей. 90 людей звернулися по допомогу до медичних закладів.

"Поки відомо про 17 загиблих, в тому числі 2 дітей. Кілька десятків людей отримали поранення. Значні руйнування і пошкодження отримали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йшлося раніше у повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, що пов'язано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошукові роботи продовжуються. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Ракетний удар по Вінниці 14 липня: що сталося, всі подробиці

14 липня у Вінниці пролунало кілька вибухів. Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов невдовзі підтвердив удари по місту. Чотири ракети над областю збили сили ППО, повідомив він.

За попередньою інформацією, три російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 12:15 повідомлялося про 12 жертв удару та 25 постраждалих.

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