Це випливає з указу про визнання угруповань "ЛДНР".

У Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Документи опубліковані на "порталі правової інформації РФ".

У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР".

Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

Як повідомив волонтер Юрій Бірюков у себе в Facebook, регулярні війська РФ вже зайшли на територію ОРДЛО.

"Кілька хвилин тому регулярні частини РФ відкрито вторглися на територію України - адже вся територія Донецької та Луганської областей входить в нашу територію. До ранку навпроти наших ЗСУ вже відкрито стоятимуть регуляри. Цього разу, вперше за 8 років, не приховуючи шеврони приналежності", - написав він.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.