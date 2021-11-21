Начальник української військової розвідки стверджує, що перед нападом Росія хоче розпалити заворушення за допомогою протестів українців.

Росія зосередила біля кордонів України понад 92 000 військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю виданню Military Times.

Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, повітряно-десантні - на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі, а також менше вторгнення очікується через сусідню Білорусь.

За словами Буданова, масштабні російські військові навчання "Захід-2021", проведені раніше цього року, показали, наприклад, що росіяни можуть одночасно висадити до 3500 десантників і військовослужбовців спеціальних операцій. Атака, яку готує Росія, заявив глава військової розвідки, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-що раніше у війні на Донбасі.

Читайте такожШмигаль: на сьогодні ситуація на кордоні України з РФ напружена, проте ознак наступу нема (відео)Раніше, у п'ятницю, 19 листопада, новий міністр оборони України Олексій Резніков сказав газеті Washington Post, що поки неясно, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про напад. Однак Кирило Буданов стверджує, що РФ нарощує потенціал для цього, збільшуючи чисельність військ і систем озброєння в окупованому Криму, а також розміщуючи системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї поблизу кордону.

Буданов також висміяв припущення, що суворі погодні умови взимку зупинили б росіян від нападу.

"Це не проблема для нас і росіян", - сказав він про бої в холодну погоду.

Однак будь-якій атаці передуватимуть психологічні операції, які вже зараз проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність битися, вважає глава військової розвідки.

"Вони хочуть розпалити заворушення за допомогою протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти уряду", - заявив він.

Читайте такожСкупчення російських військ поблизу кордону: Україна має дев'ять сценаріїв оборониДо таких акцій Буданов зарахував протести проти COVID-вакцинації, які, за його словами, було організовано Росією. Крім того, начальник розвідувального відомства стверджує, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через інцидент, що отримав назву "Вагнергейт", а також сприяти цьому через прикордонний конфлікт між Польщею та Білоруссю.

Посольство Росії не відповіло на прохання журналістів прокоментувати інформацію. У суботу Пентагон також відмовився коментувати оцінки Буданова щодо термінів і характеру будь-якого потенційного російського нападу, замість цього зіславшись на коментарі, зроблені в середу і четвер міністром оборони Ллойдом Остіном.

У середу Остін заявив журналістам, що США як і раніше стикаються з "тривожною поведінкою Росії".

"Ми не зовсім впевнені в тому, що задумав пан Путін. Але ці рухи, безумовно, привернули нашу увагу. І я б закликав Росію бути більш прозорою в тому, що вона робить, щоб зробити кроки для виконання Мінських угод. ... Наша підтримка територіальної цілісності та суверенітету України залишається незмінною", - заявив він.

Буданов своєю чергою говорить, що в ідеалі США могли б допомогти стримувати будь-яке російське вторгнення за рахунок додаткової військової допомоги та посилення дипломатичного й економічного тиску, зокрема, через посилення санкцій, а також арешт і блокування російських активів.

Крім того, на додаток до вже обіцяної та доставленої допомоги США, включаючи патрульні катери Mark VI, протитанкові системи Javelin та легкі радіолокаційні системи протидії вогню AN / TPQ-53, Україна просить про додаткові системи протиповітряного, протиракетного та безпілотного захисту, а також про пристрої радіоелектронного придушення.

"Я думаю, що зараз нам цього недостатньо. Нам потрібно більше. У жодної країни, крім України, немає відкритої війни з Росією. А у нас вже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам все, чого ми не отримували раніше. І прямо зараз. Зараз для цього вдалий час. Тому що після цього може бути дуже пізно", - сказав Кирило Буданов про нинішню і обіцяну американську допомогу Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

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Автор: Катерина Комолова