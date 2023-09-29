Втім, від українців яких особливих "привітань" очікувати не варто.

7 жовтня російський диктатор Володимир Путін святкуватиме 71-й день народження. Росіяни намагатимуться "привітати" його кривавими подарунками. Навряд чи українці робитимуть щось спеціально з нагоди цієї дати.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL зазначив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

"Давайте почнемо з його минулого дня народження. Тоді відбувся перший успішний удар по Кримському мосту і багато хто спробував це прив’язати саме до цього дня. Але зараз, коли ми вже знаємо більше деталей про те, як готувалася ця операція, думаю, конкретна дата – це останнє, що враховувалося. Тому зараз, коли практично щоденно чи принаймні доволі часто відбуваються такі знакові, резонансні удари, зокрема, нещодавній удар по базі Чорноморського флоту, перед цим була успішна атака із знищенням великого десантного корабля і підводного човна – ми бачимо, що це не прив’язується до якихось дат, а тим більше не подавалося як відплата Росії за якісь її дії", - зазначив Мельник.

Відео дня

На його переконання, якщо щось попаде на дату дня народження Путіна, то для медіа це буде черговий привід сказати, що ці події якимось чином між собою пов’язані.

"Що стосується російських подарунків, то тут я би припустив, що дійсно багато хто з оточення Путіна спробує порадувати свого вождя. Якщо пригадати колекцію подарунків, то серед них, наприклад, було вбивство Політковської – відомої російської опозиційної журналістки. Очевидно, щось таке, що може порадувати душу цього престарілого маніяка", - зазначив Мельник.

За словами експерта, це має бути жорсткий подарунок, адже саме такі подобаються Путіну. Втім, не йдеться про збільшення в рази кількості ракетних ударів по Україні чи про конкретні цілі, які для цього можуть бути визначені.

Не можна повністю виключати сценарій теракту на ЗАЕС чи на інших критичних об’єктах. За кадебістською конспірологією, окупанти дійсно можуть це підлаштувати під дату народження Путіна, щоб "використати ще один аргумент, що нібито українці мали це вчинити, щоб зробити їхньому вождю боляче".

День народження Путіна минулого року

7 жовтня 2022 року кривавому диктатору виповнилося 70 років. Вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався потужний вибух. Соцмережі "спалахнули" фото і відео з "бавовною". Міст палахкотів і руйнувався, дорожній проліт пішов під воду.

Незабаром стало відомо, що окупанти готують запуск поромної переправи через Керченську протоку. В результаті пожежі на Кримському мосту вже пошкоджена частина проїжджої частини і залізничне полотно. В Росії повідомили про підрив вантажівки, вибух на Кримському мосту призвів до того, що загорілися сім паливних цистерн залізничного складу.

Окупанти звинуватили у вибуху українців. Так званий "глава парламенту" захопленого РФ Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

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