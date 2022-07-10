Дипломат зазначив, що Путін восени ще більше сфокусується на необхідності переговорів, оскільки буде наближатися опалювальний сезон.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін прагне до переговорів і шукає співрозмовників на Заході.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив дипломат Павло Клімкін.

"Путін жадає переговорів. Представники Путіна різними напівтаємними та таємними каналами намагаються виходити на США, на Європу і говорити: "Домовмося якимось чином. Це буде вигідно і для нас, і для вас". Лякають енергетичною, продовольчою кризою і ще багатьом", - зазначив Клімкін.

Дипломат зазначив, що Путін ще більше на необхідності переговорів сфокусується восени, оскільки тоді буде для нього найкращий момент – відбудеться сплеск цін на енергоносії та продовольство.

Війна в Україні та переговори з Путіним:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він сказав: "Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Сідаємо за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

РосЗМІ підтвердили нібито готовність Путіна, який розв'язав криваву війну до переговорів з Україною.

Пізніше Пєсков заявив, що Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з Україною.

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