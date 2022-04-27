Президент РФ також заявив, що цілі так званої "спецоперації" будуть виконані.

Росія завдасть удари по всім, хто вирішить зі сторони втрутитися у війну в Україні. А цілі так званої "спецоперації" РФ будуть "безумовно виконані".

Такі заяви зробив президент Російської Федерації Володимир Путін під час виступу перед Радою законодавців Федеральних зборів.

"Якщо хтось зважиться втрутитися в поточні події зі сторони і будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то повинні знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі засоби — такі, якими ніхто не може зараз похвалитися. А ми хвалитися не будемо — ми будемо їх використовувати, якщо потрібно буде", — заявив Путін.

У своїй промові президент РФ, найімовірніше, натякав на ядерну зброю. Раніше УНІАН писав, що Росія провела перший пуск міжконтинентальної ракети "Сармат", яку Путін назвав "унікальною зброєю". Мабуть, про цей "засіб" він говорив під час виступу.

Президент РФ зробив і кілька інших заяв. За його словами, "всі завдання спеціальної військової операції в Україні і на Донбасі будуть безумовно виконані". Опонентам Росії нібито не потрібна така велика країна, а солдати РФ відвели "реальну небезпеку", яка нависла над батьківщиною. Вони, згідно із заявою Путіна, запобігли масштабному конфлікту, який розвернувся б на території РФ за "чужими сценаріями".

Путін також заявив, що недруги Росії перетворювали Україну в Антиросію. І це нібито була нова геополітична зброя.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "реальну небезпеку початку третьої світової війни". Раніше він опосередковано натякав на можливе використання ядерної зброї в Україні. Тим часом США закликали не спекулювати подібними заявами, адже в ядерній війні не буде переможців.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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