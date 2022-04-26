За його словами, в ядерній війні не буде переможців.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї. За його словами, ніхто не хоче такої війни, адже в ній не буде переможців.

Відповідну заяву міністр зробив під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн", де сорок країн обговорювали військову допомогу Україні.

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", — повідомив Остін.

Коментар міністра оборони США — це відповідь на заяву МЗС РФ Сергія Лаврова про "реальну небезпеку початку третьої світової війни". Українська влада вже відреагувала на цю загрозу. За словами МЗС України Дмитра Кулеби, Москва відчуває поразку, тому намагається використовувати всі важелі тиску.

Загроза ядерного удару

Раніше Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України.

За словами президента Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про відповідну реакцію у разі застосування ядерної зброї.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: