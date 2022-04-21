Росіяни оголосили про перший пуск міжконтинентальної ракети. За ним спостерігав російський диктатор Путін.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує брязкати ядерною зброєю на тлі війни в Україні. Відсутність перемог над українською армією росіяни "компенсують" першим пуском міжконтинентальної ракети "Сармат". Вона покликана замінити радянську "Воєводу", яку частіше називають "Сатаною".

Про пуск "Сармата" вчора повідомило міноборони країни-агресора. За процесом спостерігав Путін, проте не особисто, а по відеозв'язку.

Коментуючи пуск ракети Путін вкотре пригрозив країнам, які "намагаються загрожувати РФ".

"Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається загрожувати нашій країні", - сказав Путін.

Він не уточнив, про які саме країни йдеться.

Пуск "Сармата" відбувся із космодрому Плесецьк в Архангельській області із шахтної пускової установки. В міноборони РФ заявили, що завдання випробувань "виконані в повному обсязі", "підтверджено розрахункові характеристики" на всіх етапах польоту, навчальні бойові блоки "прибули до заданого району" на полігоні Кура (Камчатка).

Після завершення випробувань "Сармат" надійде на озброєння російських військ.

"Сармат" vs "Сатана"

Р-36М ("Воєвода" або "Сатана" за класифікацією США і НАТО) - це радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з важкою двоступеневою рідинною, ампулізованою міжконтинентальною балістичною ракетою для розміщення в шахтній пусковій установці. "Сатану" прийняли на озброєння у 1978 році.

Цікаво, що створенням ракети займалася кооперація промисловості під керівництвом КБ "Південне" (Дніпро, Україна). Систему управління "Сатани" розробляли фахівці харківського науково-виробничого об'єднання "Електроприлад" (нині — "Хартрон").

Маса "Сатани" - 210 т, а довжина - 34,3 м. Радянські науковці створили справді унікальну зброю. Однією з революційних інновацій став "мінометний старт" – спеціальні порохові заряди "виштовхували" ракету з шахти на висоту приблизно 20 м, після чого запускався її власний двигун. Запуск був видовищним: 200-тонна машина, яка під дією порохових акумуляторів тиску вилітала з шахти і лише після цього здіймалася в небо на стовпі полум’я.

Для захисту від радіації корпус Р-36М вкрили спеціальним покриттям чорного кольору. Подейкують, що саме через зловіщий вигляд ракету назвали "Сатаною".

Потужність "Сатани"

"Сатану" цінували не за видовищний пуск, а за бойові характеристики. Її перша модифікація могла закинути ядерний заряд потужність 8 мегатонн на відстань 16 тис. км, а "важку" боєголовку на 25 мегатонн – на 11 200 км. Ракета обох модифікацій могла уразити будь-яку точку на території ймовірного противника.

"Багатоголові" Р-36М стали найпотужнішими цієї серії. Їхня головна частина містила 8 боєголовок індивідуального наведення потужністю по 1 мегатон кожна.

Для порівняння, бомба, яка спопелила Хіросіму та вбила 140 тисяч її жителів, мала потужність лише 13 кт. Отже, кожна з 8 боєголовок Р-36М містила 77 "хіросім".

РС-28 або "Сармат" - це новітній російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою. "Сармат" покликаний замінити "Сатану".

За даними Дослідницької служби Конгресу США (CRS), МБР "Сармат" має 10 або більше боєголовок. Ракету розробляли багато років, тому випробувальний запуск не став несподіванкою для Заходу, але він стався в момент геополітичної напруженості через війну Росії в Україні.

На відміну від "Сатани", розробники "Сармата" зробили акцент не на максимальну вагу боєголовок, а на доставлення нехай меншої їх кількості, але за такими траєкторіями і такими способами, які суттєво ускладнюють їхнє знищення засобами ПРО.

Росіяни використали технологію "орбітального бомбардування", що дозволяє завдати удару по території супротивника по суборбітальній траєкторії через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих батарей протиракетних комплексів.

Потужність "Сармата"

Росіяни наразі не розкривають дані щодо характеристик потужності "Сармата", водночас постійно наголошують на його унікальності. За даними американських експертів, початкова вага ракети для ураження цілей у США становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн, повідомляє CNN.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн.

Одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставки 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

"Сармат" і війна в Україні

В російському інформаційному просторі почалася нова хвиля поширення інформації щодо застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що українська розвідка та розвідки іноземні не мають інформації стосовно того, що РФ має намір використовувати проти України зброю масового знищення, зокрема, ядерну.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість використання Росією хімічної чи ядерної зброї. За словами президента України, РФ може використати будь-яку зброю.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що вірогідність застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України наднизька.

При цьому експерт з реформування правоохоронних органів Українського Інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що не можна виключати застосування тактичної ядерної зброї в окремому місті України.

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