Кремлівський диктатор заслухав доповіді про ведення війни в Україні.

Президент Росії Володимир Путін відвідав штаб окупаційної армії, яка воює в Україні. Він також провів персональні зустрічі з командувачами ворожими військами і заслухав доповіді про хід бойових дій.

Такою інформацією поділилися в прес-службі Кремля. В офіційному повідомленні сказано: "У п'ятницю протягом усього дня президент працював в об'єднаному штабі родів військ, задіяних у "спеціальній військовій операції". Голова держави ознайомився з роботою штабу, заслухав доповідь про хід "СВО", а також провів нараду і окремі зустрічі з командувачами".

Прес-служба опублікувала відео візиту. На кадрах ролика помітно, що Путін зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу, командувачем окупаційними військами в Україні Сергієм Суровікіним і главою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Відео дня

Місцезнаходження штабу не розкривається. Подробиць персональних розмов Путіна з членами командування теж немає.

Ситуація на фронті: остання інформація

Згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 97 690 ворожих військовослужбовців та знищили понад 18 тисяч одиниць техніки.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 15 грудня заявив, що українські захисники вже проводять нову масштабну операцію. Однак звичайні люди її поки не помічають.

На тимчасово окупованих територіях півдня рашисти здійснюють передислокацію. Частину підрозділів виводять з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Тим часом окупанти здійснюють регулярні спроби штурму на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони намагаються виявити слабкі місця в обороні ЗСУ.

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