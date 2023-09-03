Наступного тижня лідер Туреччини має відвідати Сочі та зустрітися з президентом РФ перед самітом G20.

На тлі звернення МЗС України до влади Туреччини з приводу важливості відновлення "зернової угоди", ця тема може стати "центральною" у розмові між Путіним та Ердоганом на зустрічі лідерів наступного тижня.

Очікується, що під час візиту президента Туреччини до Сочі він детально обговорить з лідером РФ це питання, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

"Найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - кажуть ЗМІ.

Перед візитом Ердогана міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вже відвідав Москву та провів перемовини з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Тоді Фідан акцентував на необхідності відродження Чорноморської зернової угоди.

Передбачається, що під час безпосередніх перемовин між Ердоганом та Путіним це питання розглянуть з більш "стратегічної" точки зору.

Також серед тем порядку денного - новий обмін полоненими між Росією та Україною, а також обговорення війни в Україні та Сирії.

Кулеба назвав зустріч між Ердоганом та Путіним "останнім шансом"

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що зустріч лідера Туреччини з Путіним може стати останнім шансом для України відновити "зернову ініціативу", з якої вийшла Росія ще 17 липня.

Міністр вказав, що вересень стане вирішальним періодом у питанні безпеки експорту українських зернових в акваторії Чорного моря.

Раніше кілька джерел повідомили Bloomberg, що Ердоган планує відвідати РФ наступного тижня - до 8 вересня, щоб обговорити важливі питання до засідання групи G20, яке відбудеться в Індії.

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