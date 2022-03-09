Раніше УНІАН писав, що Путін доручив розібратися, чому провалилася підривна діяльність в Україні. Він збирається покарати людей, які "освоювали" кошти, виділені на створення агентурної мережі в нашій країні. Військовий злочинець і поки що чинний президент РФ вирішив знайти винних у поразках своєї армії в Україні. А тепер Путін аналогічним чином перекладає відповідальність за відправку російських строковиків в нашу країну на інших людей — "окремих посадових осіб".
Як передає Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, сьогодні прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков дав наступний коментар з цього приводу: "До початку проведення спеціальної військової операції за вказівкою президента Росії, верховного головнокомандувача Володимира Путіна до всіх командирів підрозділів Збройних сил було доведено вказівку: категорично виключити залучення військовослужбовців строкової служби для виконання будь-яких завдань на території України. Президенту Путіну було повідомлено про виконання цієї вказівки".
"У зв'язку з фактами присутності ряду військовослужбовців строкової служби в частинах Збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України, за вказівкою президента Росії в Головну військову прокуратуру направлені матеріали для перевірки, правової оцінки дій і покарання посадових осіб, відповідальних за невиконання цієї вказівки", — продовжив Пєсков.
Раніше Міністерство оборони РФ зізналося, що в окупаційну армію входять строковики. Їх нібито вже відвели на територію Росії, хоча це чергова брехня. Зараз є надія на бунт у війську агресора. Солдати, які проходять строкову службу, можуть почати вимагати повернути їх у свої військові частини.
А що стосується коментаря Пєскова, то це теж цілковита брехня. Саме з подачки Путіна російські строковики і контрактники перетворилися на нацистів, які винищують мирне населення України і вбивають дітей.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.