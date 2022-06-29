Російський публіцист впевнений, що Путін робив ставку на падіння Альянсу.

Російський диктатор Володимир Путін сподівався на те, що війна в Україні розвалить НАТО, але саміт Альянсу в Мадриді продемонстрував, що його ставка не спрацювала.

Про це заявив російський публіцист і соціолог Ігор Ейдман в коментарі OBOZREVATEL.

"Путін, дурник, думав, що швидко захопить Україну, всі злякаються великої Росії, а НАТО від страху ганебно розвалиться. Але внаслідок цього кремлівський лідер дістане фундаментальне посилення Альянсу", - заявив Ейдман.

Зокрема, публіцист виділив три ключові підсумки саміту Альянсу:

вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, повне панування НАТО у Балтиці. Він зауважує, що у Швеції дуже серйозна і в гарному стані армія. Навіть Німеччина, яка за розмірами значно більша, набагато менше приділяла останні десятиліття уваги своїй обороні;

збільшення американських сил та озброєння в Європі;

радикальне посилення німецької армії, яке має відбутися в найближчі кілька років. Передбачається, що влада виділять на це 100 млрд євро. Ейдман вважає, що це буде не останнє фінансування, Шольц обіцяє найбільшу армію у Європі.

"Тобто замість того, щоб послабити, розколоти, розвалити НАТО, Путін своєю злочинною авантюрою в Україні цей Альянс радикально посилив. Тепер у Кремля залишилося два варіанти. Перший – Росія програє "гарячу" війну з Україною та "холодну" з НАТО протягом якогось часу. А після цього режим Путіна впаде. Другий варіант – російський диктатор розпочне ядерну війну. Зрештою, він теж програє і впаде, але передувати цьому буде глобальна світова катастрофа. Для режиму обидва варіанти означають кінець, крах і смерть. Але питання лише в тому, скільки життів Путін потягне за собою. За найгіршого варіанта – тобто у випадку ядерної війни – жертвами російського режиму стануть десятки або навіть сотні мільйонів людей. І я такий варіант відкинути не можу. Ймовірність подібного результату менша за 50%, проте вона є і вона значуща", - підсумував Ейдман.

Раніше кандидат юридичних наук, правозахисник Марк Фейгін припустив, що у президента РФ Володимира Путіна явно є розлад особистості.

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