Білорусь зрадила Вірменію, таємно постачаючи зброю Азербайджану, зазначає видання.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таємно передав зброю Азербайджану перед війною з Вірменією. Витік секретних документів показує, що зрада з боку Білорусі спровокувала Вірменію вийти з військового союзу з Москвою, завдавши удару по Володимиру Путіну, повідомляє Politico.

"Білорусь передала сучасну зброю заклятому ворогу Вірменії Азербайджану, хоча обидві країни нібито були союзниками під керівництвом Росії. Витік документів проливає світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про вихід з ОДКБ. Це різкий поворот, який послабить авторитет Путіна в колишніх радянських країнах", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначило, що зараз Вірменія перебуває на порозі історичного повороту в бік Заходу, дедалі більше звертаючись за захистом до Європи та НАТО після десятиліть, протягом яких країна більше покладалася на Москву. Вірменія оцінила рішення Білорусі щодо передачі зброї Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, як "гірку зраду".

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"Тепер документація, яку так намагалась приховати Білорусь, показує, що країна активно допомагала збройним силам Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку. Пропоновані послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового для радіоелектронної боротьби", - пише видання.

Politico також з'ясувало, що ці документи включають листи Білоруського державного агентства з експорту озброєнь до його власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану найсучаснішого артилерійського обладнання, а також листування між двома державами щодо узгодження закупівлі станції "Гроза-С", яка призначена для виявлення, відстеження, придушення каналів управління та навігаційних систем безпілотників.

Водночас військовий аналітик єреванського Регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що викриті документи вказують на постачання техніки до Азербайджану та її використання у недавніх війнах, як у Нагірному Карабаху, так і проти самої Республіки Вірменія.

"Ця техніка була використана з руйнівним ефектом проти вірменських військ і була надана країною, яка, ймовірно, є союзником Вірменії. Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан", - сказав він.

Крім того, науковий співробітник Фонду захисту демократії Івана Страднер заявила, що смішно думати, що такі поставки могли відбутися без відома Москви. За її словами, Путін міг би зупинити їх, якби дійсно цього захотів.

"Коли справа стосується Москви, немає такого поняття, як лояльність - вся справа у збереженні власної безпеки, навіть якщо це відбувається за рахунок власних союзників", - додала Страднер.

Наразі ні уряд Білорусі, ні уряд Азербайджану ніяк не прокоментували таку інформацію.

Вихід Вірменії з ОДКБ - що відомо

Як раніше писав УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зробив різку заяву на адресу Лукашенка та заявив про вихід країни з ОДКБ. Він наголосив, що не поїде до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

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