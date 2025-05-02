Диктатор змістив акценти на більш короткострокові питання, однак навряд чи відмовився від планів захопити більше української землі.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, змістив акценти у війні проти України на більш короткострокові цілі. Кремль хоче зміцнити позиції на вже окупованих територіях України і підняти свою економіку, що зазнає труднощів.

Про це свідчать нові розвіддані, вивчені офіційними особами США і Заходу, пише CNN з посиланням на обізнані джерела. Примітно, що ще нещодавно західні розвідки стверджували, що Путін вірив: стан війни відповідає його інтересам, у нього є імпульс, а також людські ресурси, щоб вести більш тривалу боротьбу і захопити всю Україну.

Співрозмовники CNN кажуть, що думка про те, що Путін змінив свою позицію, зіграла на руку президенту США Дональду Трампу та його переговірникам, які вважають, що диктатор може бути більш готовим до розгляду можливості укладення мирної угоди.

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Але низка високопоставлених чиновників США, як і раніше, скептично налаштовані щодо Путіна і його заяв про бажання досягти миру. Крім цього, широко поширена думка, що навіть якщо РФ погодиться на запропонований Штатами варіант угоди (а він передбачає контроль Росії над частиною українських територій), то в довгостроковій перспективі Москва може відновити бойові дії, щоб спробувати захопити ще більше української землі.

Ось, як ситуацію описує високопоставлений співробітник західної розвідки:

"Я думаю, що він (Путін, – УНІАН), можливо, думає – не хочу сказати, що думає про менше, – але думає про те, яка розумна мета на найближчу перспективу".

"Усе це залежить від того, що США готові викласти на стіл, щоб Путін міг не просто заявити про свою перемогу всередині країни, а справді відчути, що він досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу в якийсь момент пізніше", – додав він.

Співрозмовник нагадав, що Путін неодноразово просторікував про історичне походження російського народу. І захоплення більшої частини України є його довгостроковою метою – "принаймні, ті частини, які є колискою російської цивілізації" в очах Путіна.

Один з європейських чиновників згоден з думкою про те, що Москва готова "підіграти" США і обмежити свої короткострокові цілі у війні. Так Кремль може спробувати поліпшити відносини з Вашингтоном. Однак РФ "явно не відмовилася від своїх максималістських цілей у війні".

На думку чиновника, у Москві вважають, що поліпшення стосунків зі США "відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами".

Водночас високопоставлений американський чиновник зазначив, що мета Росії полягає в тому, щоб домогтися визнання якомога більшої окупованої території і мати "якомога слабшу Україну". При цьому немає жодних ознак того, що Путін дійсно зможе завоювати решту України, коли його війська вже давно не мають кардинальних проривів на фронті.

Тож будь-які зрушення в мисленні Путіна пояснюються усвідомленням цього факту і зусиллями США, які спрямовані на те, щоб змусити Україну і РФ домовитися про припинення війни. Але серед західних чиновників і співробітників розвідки вже давно існують сумніви в тому, що Путін і його оточення ведуть переговори чесно, а не намагаються просто затягнути процес і продовжити свою воєнну агресію.

Війна РФ проти України: ви могли це пропустити

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс вважає, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Водночас він зазначив, що наразі кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває інша сторона, і тепер усе "залежить від росіян і українців".

Раніше Венс говорив, що хоча і Україна, і Росія заявили про готовність до миру, між позиціями країн залишається "дуже велика прірва". За словами віцепрезидента США, робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати певним чином зблизити ці дві сторони.

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